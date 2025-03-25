هاجر أحمد تنفي علاقتها بالحساب الذي يروج عن مسابقات باسمها

كشفت الفنانة هاجر أحمد، عن وجود حساب مزيف باسمها يروج لمسابقات كاذبة وكتبت على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "في حساب باسمي موثق

بيعمل مسابقات وحاجات وتعليقات غريبة جدا.



وأضافت: "مش أنا ومعنديش حسابات موثقة علي الفيس بوك أبدا

أنا مش موجودة علي الفيس بوك، من فضلكوا انتبهوا

أنا نفسي كل اللي بيبعتلي يكسب يكسب اية معرفش بس

يكسب بس للأسف هو مش حسابي ولا اعرف عنه حاجة

شكرا".

آخر أعمال هاجر أحمد

يذكر أن هاجر أحمد كان أخر ظهور لها في رمضان الماضي من خلال مسلسل “المعلم” وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان إلى جانب نجوم أخرين أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.