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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطب البيطرى بسيناء يكثف جهوده لحماية الثروة الحيوانية.. تفاصيل

الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
شيماء مجدي

 واصلت مديرية الطب البيطري فى سيناء جهودها المكثفة خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢٥ لحماية الثروة الحيوانية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وبتكليف من الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف مديرية الطب البيطري بشمال سيناء برئاسة الدكتورة عبير حجاب،

أولاً: التحصينات والوقاية


• تحصين ٢٠٦٤ رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي.
• سحب عينتين ما قبل البيع، بالإضافة إلى المرور على ٢٢ مزرعة دواجن و٣٩ طائرًا ضمن خطط التقصي.
• جميع الحيوانات والطيور التي تم فحصها سليمة ظاهريًا وخالية من الأمراض الوبائية.

ثانياً: الصحة العامة والأمراض المشتركة


• اختبار البروسيلا: ٦٣٨ حالة (٣٥٠ أبقار + ٢٨٨ أغنام).
• اختبار السل: ٣٥٠ رأس ماشية.
• تحصين ٥٠ كلبًا ضد مرض السعار.

ثالثاً: الإرشاد البيطري والتوعية
• تنفيذ ٦٤ ندوة إرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصينات والوقاية.
• تنفيذ ١٥ لقاء إذاعي و١٢ ندوة توعوية خاصة بصغار المربين ومواضيع أخرى.

رابعاً: الرعاية والعلاج البيطري
• علاج الأمراض:
o ٥٠٣٤٥ حالة باطنة
o ٢٣٢٩ أمراض جلدية
o ٤٥ حالة جراحية
o ٣١٣١٢ تجريع للطفيليات الداخلية
• تنفيذ ٢٢ قافلة بيطرية مجانية بمختلف مراكز المحافظة، استفاد منها ١١٥٨ حيوانًا، وشملت:
o ١٢٥٣ حالة علاج
o ٨٠ حالة سونار
o ٤٠ طائرًا معالجًا

خامساً: أعمال المجازر والتفتيش على اللحوم
• تم ذبح ٥٨٤ رأس ماشية خلال يناير وفبراير.
• ضبط كميات لحوم غير صالحة:
o كجم ١٠ + كجم ٥٣ في يناير
o كجم ٥٩.٦٢٥ دواجن + كجم ١٧٩.٨٥ لحوم في فبراير
• تم الكشف على اللحوم والطيور في العديد من المؤسسات منها:
o المدرسة الفكرية، قطاع الأمن المركزي، التضامن الاجتماعي، مؤسسة مصر الخير، بنك الطعام، بإجمالي أكثر من ٣٩ طنًا تم التأكد من صلاحيتها.

سادساً: الترقيم والتأمين على الماشية
• ترقيم وتسجيل:
o ١٦ رأس (أبقار وجاموس)
o ٢٤ رأس (أغنام وماعز)
o إصدار ٦٦١ بطاقة تعريفية
• المرور على ١٠ صيدليات بيطرية وتحرير ٢١٢ محضرًا خلال الحملات الرقابية.

سابعاً: التقصي الوبائي
• تم المرور على ٥٩١٢ منزلًا في ٥٠ قرية، ومناظرة:
o ١٠٢٦٣ حيوانًا
o ١٣٠٦٠ طائرًا

ثامناً: التدريب ورفع الكفاءة
• تنظيم ٣ دورات تدريبية للأطباء البيطريين حول:
o استخدام تقنيات اصطياد الكلاب الضالة وتحقيق التوازن البيئي.
o التعامل مع مرض السعار.
o دورة تثقيفية في إدارة الأزمات بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.
o دورة عن الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع IBM.

وتؤكد الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرارها في تقديم الدعم الكامل للمربين والمزارعين، من خلال توفير التحصينات والرعاية والتوعية، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة بجميع المحافظات.

الطب البيطري شمال سيناء التحصين الثروة الحيوانية

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