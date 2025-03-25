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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من الكرملين على استهداف الصحفيين في جمهورية لوجانسك

الكرملين
الكرملين
محمود نوفل

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية" الكرملين " دميتري بيسكوف على مقتل صحفيين روس في جمهورية لوجانسك الشعبية، مؤكدا انها كانت عملية إطلاق نار مستهدفة لقد أرادوا قتلهم عمدًا.

وأعرب الكرملين عن تعازيه في مقتل الصحفيين الروس في جمهورية لوجانسك الشعبية؛ مشيرا الي ان كييف تواصل الأعمال الوحشية ضد الصحفيين العٌزّل.

وقال بيسكوف: “روسيا تلفت انتباه العالم باستمرار إلى محاولات قتل الصحفيين في منطقة الصراع في أوكرانيا لكن رد الفعل غير كافٍ”.

وأضاف: رفض بعض ممثلي المجتمع الدولي الرد على محاولات قتل الصحفيين الروس في منطقة الصراع بأوكرانيا أمر لا يغتفر.

وأشار  المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الي انه  تم إبلاغ موسكو وواشنطن بنتائج المحادثات الروسية الأميركية في الرياض وهي الآن النتائج قيد التحليل.

وختم بيسكوف التصريحات بالقول :  الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر ولكن لا توجد تفاصيل حول اجتماعات أخرى حتى الآن.

الكرملين روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية استهداف الصحفيين جمهورية لوجاتسك

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