قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
ضباط وضابطات الشرطة يوزعون وجبات إفطار على الصائمين.. صور
البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
النواب يقر عقوبات تصل للحبس ضد من يقدمون بلاغات كيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية
عمرو السولية يدعم علي معلول بعد ظهوره بشارة الكابتن أمام طلائع الجيش
الهلال الأحمر الفلسطيني: لا يزال مصير 9 من أفرادنا مجهولا
زكاة الفطر.. موعدها وأحكامها وقيمتها لهذا العام
موائد الرحمن .. طقس يزين شوارع مصر كل رمضان | ما القصة؟
شائعة إخوانية.. مصدر أمني ينفى إضراب نزلاء مراكز للإصلاح والتأهيل عن الطعام
شاهد.. كلب شرس يهاجم آخر ويقتله بالشارع.. الداخلية تضبط صاحبة الواقعة
الصحة الفلسطينية: الاحتلال دمر معظم مراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: الاحتلال دمر 32 مركزا صحيا من أصل 50 بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صواريخ العيد.. الداخلية تضبط 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

صواريخ العيد.. الداخلية تضبط 6.5 قطعة العاب نارية بالفيوم
صواريخ العيد.. الداخلية تضبط 6.5 قطعة العاب نارية بالفيوم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط عاملان بالفيوم لقيامهما بتصنيع الألعاب النارية ، والإتجار بها وبحوزتهما أكثر من6,5 مليون قطعة ألعاب نارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عاملان مقيمان بدائرة مركزى شرطة "الشواشنة، أبشواى") بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (أكثر من 6,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها ، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها .

الاجهزة الامنية ضبط عاملان الألعاب النارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر كانت أمس

هل ليلة القدر كانت أمس 25 رمضان أم ننتظر ليلتين؟.. 7 من 10 علامات ظهرت

علامات القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

زيادة الدعم في التموين

مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد

محمد رمضان وياسمين صبري

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

معتمر

عيالي ومراتي سرقوا فلوسي.. معتمر يستغيث بمدير أمن الجيزة من أمام الكعبة

حالة الطقس

صيف مبكر.. انقلاب مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| وهذا موعد الذروة

محمد رمضان

بعد خلافهما في حفل السحور.. ياسمين صبري تلغي متابعة محمد رمضان

محمد رمضان و ياسمين صبري

إنتي مجنونة.. تفاصيل خناقة محمد رمضان وياسمين صبري في السحور ووالدها يرد

ترشيحاتنا

صلاة عيد الفطر

صلاة عيد الفطر.. الأوقاف تُخصص 6240 ساحة لاستقبال المصلين

61 عام على تأسيس إذاعة القرآن الكريم

إذاعة القرآن الكريم.. 61 عامًا من الريادة في نشر تعاليم الإسلام

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الأمة الباحثة عن نهضتها في غير التراث كشجرة تبحث عن مائها دون جذور

بالصور

طريقة عمل بسكويت لانكشير في العيد

طريقة عمل بسكويت لانكشير في العيد
طريقة عمل بسكويت لانكشير في العيد
طريقة عمل بسكويت لانكشير في العيد

طريقة عمل الغريبة الدايبة بثلاث مكونات فقط في 15 دقيقة

طريقة عمل الغريبة الدايبة
طريقة عمل الغريبة الدايبة
طريقة عمل الغريبة الدايبة

بكيلو دقيق.. طريقة عمل كحك العيد بمذاق جيد ورائحة طيبة

طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد