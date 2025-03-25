صواريخ العيد.. الداخلية تضبط 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط عاملان بالفيوم لقيامهما بتصنيع الألعاب النارية ، والإتجار بها وبحوزتهما أكثر من6,5 مليون قطعة ألعاب نارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عاملان مقيمان بدائرة مركزى شرطة "الشواشنة، أبشواى") بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (أكثر من 6,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها ، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها .