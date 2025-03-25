جولد بيليون: سوق الذهب يترقب أزمة التعريفات الجمركية والأوقية ترتفع

أصدرت مؤسسة جولد بيليون، المتخصصة في تحليل أسواق الذهب، تقريرًا مفصلًا حول تحركات أسعار الذهب الأخيرة، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا محدودًا يوم الثلاثاء، مدفوعة بحالة عدم اليقين المستمرة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.

وأوضح تقرير جولد بيليون، أن سعر أونصة الذهب العالمي سجل ارتفاعًا بنسبة 0.3%، ليصل إلى أعلى مستوى عند 3021 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3011 دولارًا للأونصة.



و أشارت جولد بيليون إلى أن المستثمرين يترقبون بحذر تطورات أزمة التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والتي سيكون لها تأثير كبير على أداء الذهب.



وأضافت جولد بيليون أن تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية على السيارات، والتي أشارت إلى مرونة محتملة في تطبيق هذه الرسوم، قد أدت إلى تحسن طفيف في شهية المخاطرة، مما حد من ارتفاع أسعار الذهب. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة، مما يدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وأكدت أهمية البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر هذا الأسبوع، وخاصة بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي تعتبر مقياسًا رئيسيًا للتضخم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي.



وأشارت إلى أن توقعات أسعار الذهب العالمية لا تزال تشير إلى احتمالية الصعود على المدى القصير، خاصة مع استقرار التداولات فوق مستوى 3000 دولار للأونصة. ومع ذلك، فإن الأسواق تنتظر حافزًا جديدًا لتحديد الاتجاه القادم للأسعار.



ترامب يجدد دعوته لخفض أسعار الفائدة أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 25-3-2025

على الصعيد المصري، أوضحت جولد بيليون أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا طفيفًا مع بداية تداولات اليوم، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية. ومع ذلك، فإن التداولات المحلية لا تزال تتسم بالتذبذب والتحركات العرضية، حيث يترقب المستثمرون اتجاهات السوق العالمية.



وقالت إن سعر الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في مصر، افتتح تداولات اليوم عند 4280 جنيهًا للجرام، بعد أن أغلق تداولات الأمس عند 4265 جنيهًا للجرام. وأشارت إلى أن منطقة 4300 جنيه للجرام تمثل سقفًا للتداولات في الوقت الحالي.



وأكدت جولد بيليون استمرارها في متابعة تحركات أسواق الذهب العالمية والمحلية، وتقديم تحليلات دقيقة وتوقعات موضوعية للمستثمرين.