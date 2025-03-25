معاينة حريق مخزن أدوية رمسيس تكشف تفاصيل الحادث

كشفت معاينة وتحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة وفرق الأدلة الجنائية ملابسات وتفاصيل اندلاع حريق داخل مخزن أدوية ومستلزمات طبية في الأزبكية بـ رمسيس.

حريق يلتهم مخزن أدوية في رمسيس

أشارت تحريات ومعاينة أجهزة أمن القاهرة إلى أن الحريق اندلع في مخزن أدوية تابع لإحدى الشركات على مساحة 500 مترا أسفل عقار مكون من 10 طوابق بدون إصابات أو خسائر بشرية ولم يصل الحريق إلى مبنى البريد المصري.

وأجرت فرق الحماية المدنية في القاهرة عمليات التبريد بعد السيطرة على حريق مخزن مستلزمات طبية بجوار مبنى البريد بمنطقة رمسيس في وسط العاصمة لمنع تجدد النيران.

حريق يلتهم مخزن مسلتزمات طبية في رمسيس

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الحريق نشب داخل مخزن مستلزمات طبية بجوار مبنى البريد المصري بمنطقة الأزبكية في وسط القاهرة بدون إصابات أو خسائر بشرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب في مخزن مستلزمات طبية بجوار مبنى البريد في منطقة رمسيس بدون إصابات أو خسائر بشرية.

ودفعت الحماية المدنية في القاهرة بـ 8 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي لموقع حريق مخزن مستلزمات طبية بجوار مبنى هيئة البريد في منطقة الأزبكية برمسيس حيث نشب حريق هائل في مخزن بالطابق الأرضي بجوار مبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس في وسط القاهرة، وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد باندلاع حريق ضخم في مبنى بجوار هيئة البريد في منطقة رمسيس.

وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية في القاهرة، ومسئولى حى الأزبكية، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق.

