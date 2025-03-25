محافظ أسيوط يزور دير مارمينا بأبنوب .. صور

استقبل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب (المعلق) في الدير، اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط يرافقه وفد من قيادات المحافظة، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة خطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جولة ميدانية

ورحب نيافة الأنبا بيسنتي بالضيوف لافتًا إلى ما تم إنجازه من مشروعات مع استمرار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تبلورت في زيارات اللواء المحافظ لمواقع العمل في كافة المجالات.

واصطحب نيافته اللواء المحافظ في جولة داخل الدير، حيث زار الأماكن الأثرية واستمع إلى شرح عن نشأة الدير وبناء الحصن وارتباط الدير بالقديس البابا أثناسيوس، و زار متحف الدير بالحصن، وفي ختام الزيارة أهدى نيافة الأنبا بيسنتي درعًا باسم الدير للواء المحافظ.

وشارك في استقبال الضيوف عدد من مسؤولي المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من الآباء رهبان الدير.