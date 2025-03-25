أحمد سليمان: رفضت دولارات قطر حبا في الزمالك.. ورجال الأعمال يبحثون عن الشو

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، إنه لم يتردد في قبول الدعوة لخوض انتخابات نادي الزمالك الأخيرة، رغم أنه كان يعمل في قطر بمقابل مالي كبير للغاية وصل إلى 20 ألف دولار شهرياً.



وتابع أحمد سليمان في تصريحات ببرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة : كنت مُرشحا لتدريب منتخب قطر لكني فضلت العودة لخوض انتخابات الزمالك وخدمة النادي الذي أعشقه.



وواصل سليمان: بعض رجال الأعمال يخوضون انتخابات من أجل "الشو" وهذا أمر غير صحي لا نشاهده في أندية أخرى ، موضحاً أن الأهلي تولى رئاسته كثيرون لا علاقة لهم بـ"البزنس" وهم ليسوا رجال أعمال.