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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشرى للمواطنين.. الطقس أول أيام العيد وموعد انتهاء الموجة الحارة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
صدى البلد

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (5- 6 درجة )، وذلك اعتبارا من السبت 29 مارس 2025، وهو أسبوع عيد الفطر المبارك.

طقس عيد الفطر

بينما تستمر اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 الموافق 25 رمضان، دراجات الحرارة في الارتفاع التدريجي على أغلب أنحاء الجمهورية .

كما كشفت أنه يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة


العظمى 29 درجة
الصغرى 17

الإسكندرية


العظمى 27
الصغرى 16

مطروح


العظمى 25 درجة
الصغرى 14

سوهاج


العظمى 32 درجة
الصغرى 15

قنا


العظمى 33 درجة
الصغرى 16

أسوان


العظمى 34 درجة
الصغرى 18 درجة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة عيد الفطر المبارك عيد الفطر طقس عيد الفطر

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