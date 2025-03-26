سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

شهدت أسعار الدولار هدوء نسبي خلال تعاملات الشهر الجاري، حيث تحركت أسعار الصرف صعودا وهبوطا في نطاق محدود

وأمس الثلاثاء، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر.

واليوم الاربعاء استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه، في جميع البنوك العاملة في مصر .



يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم

وسجل أقل سعر صرف الدولار 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع في بنوك :"كريدي أجريكول، تنمية الصادرات، أبوظبي الاول ".



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



سعر الدولار في بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك فيصل 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في ميد بنك 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان



سعر الدولار في بنك القاهرة 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف العربي 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الاسكندرية



سعر الدولار في بنك الاسكندرية 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك المصرف المتحد 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.



سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.