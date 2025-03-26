قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش السوداني يسيطر على الخرطوم.. وانهيار كامل لقوات الدعم السريع |تفاصيل
هل ليلة القدر اليوم في 27 رمضان؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق
قبل العيد .. وصفة مذهلة لتنظيف السجاد بدون استخدام المياه
مواعيد كافة قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء 26-3-2025
مُتفحمة ومبتورة الساقين.. غموض يُحيط بالعثور على جثة فتاة مجهولة بأوسيم
إثبات الجنسـ.ــية.. ترامب يوقع أمرًا يهدف إلى إصلاح شامل للانتخابات الأمريكية
قلق أمريكي متزايد.. «روبيو» يناقش الاحتجاجات والاعتقالات في تركيا
بورصة الدواجن الآن.. تراجع في سعر الفراخ اليوم بالأسواق
من أجاز إخراج زكاة الفطر مالا من العلماء؟ دار الإفتاء تذكر الأسماء
ترامب: ندرس المقترحات والشروط الروسية بشأن ضمان الملاحة في البحر الأسود
وداعًا للزحام أمام الشبابيك.. طرق سهلة لحجز تذاكر القطارات إلكترونيًا | تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

شهدت أسعار الدولار هدوء نسبي خلال تعاملات الشهر الجاري، حيث تحركت أسعار الصرف صعودا وهبوطا في نطاق محدود 

وأمس الثلاثاء، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر.

واليوم الاربعاء استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه، في جميع البنوك العاملة في مصر .


يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم 

 

وسجل أقل سعر صرف الدولار 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع في بنوك :"كريدي أجريكول، تنمية الصادرات، أبوظبي الاول ".


سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة  50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قناة السويس  50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 


سعر الدولار في بنك مصر  50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك فيصل  50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في ميد بنك  50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 


سعر الدولار في بنك القاهرة  50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف العربي  50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الاسكندرية


سعر الدولار في بنك الاسكندرية  50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري  50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك المصرف المتحد  50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.


سعر الدولار في كريدي أجريكول   50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار أسعار الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار سعر الدولار الن سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من اللقاء السابق

مفاجأة في شكوى الأهلي للجنة الأولمبية المصرية

أسعار السجائر

أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة الطوابع الضريبية

الكارت الموحد

شوف إنت منهم ولا لأ.. من هم الحاصلون على الكارت الموحد بديل بطاقة التموين؟

إنستاباي

رسميا.. بدء تطبيق رسوم على خدمات “إنستاباي” من أول إبريل

كريم حسن شحاتة

هل ينضم زيزو إلى الأهلي؟.. كريم حسن شحاتة يحسم الجدل

دولار امريكي

تراجع رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه

محمد رمضان وياسيمن صبري

بلاغ ضد محمد رمضان بسبب إهانة ياسمين صبري .. تفاصيل

امتحانات الثانوية العامة

هل تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات؟ القصة كاملة

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر لزيادة الرزق والبركة في العمر

دعاء ليلة القدر لزيادة الرزق والبركة في العمر

شيخ الأزهر

مفتي الجمهورية يطمئن على الحالة الصحية للإمام الأكبر شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

وزير الأوقاف ندعو لشيخ الأزهر بتمام الشفاء والعافية

بالصور

قبل العيد .. وصفة مذهلة لتنظيف السجاد بدون استخدام المياه

طريقة تنظيف السجاد الجاف
طريقة تنظيف السجاد الجاف
طريقة تنظيف السجاد الجاف

الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق.. ما الأكثر فائدة؟

الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق
الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق
الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق

5 مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى من الحصوات والسموم.. ونصائح لتجنب تكونها

مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى
مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى
مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى

أفلام موسم عيد الفطر.. إبراهيم السمان يروج لأحدث أفلامه فار ب٧ ترواح

إبراهيم السمان
إبراهيم السمان
إبراهيم السمان

فيديو

تصريحات آية سماحة

تعرضت للتحرش واشتغلت في السياحة وبعت هدومي.. آية سماحة تحكي أصعب محطات حياتها

طفل

الداخلية تكشف حقيقة اختطا.ف الأطفال وتجارة الأعضاء بالمنيا

رامي عياش

رفضت منصبا وزاريا.. تصريحات رامي عياش في حبر سري

متهم

القبض على شخص صدم فتاة بسيارته بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد