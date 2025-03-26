ياسمينا العبد في مواجهة التحـ.ـرش بـ «لام شمسية».. وردود الأفعال تصدمها

تقرأ زينة (ياسمينا العبد) منشور نيللي عن واقعة التحرش التي تعرضت لها مع يوسف (أمينة خليل)، وتواجه عائلتها به، لكنها تُصدم من رد فعلهم الهادئ. تعلن زينة تضامنها الكامل مع نيللي وتقرر مساعدتها في مواجهة الأمر.

يشارك في مسلسل "لام شمسية" نخبة من النجوم، أبرزهم: أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، ومحمد شاهين. العمل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ويُعرض في إطار درامي مشوّق، حيث تجسد ياسمينا دور "زينة"، ابنة محمد شاهين ويسرا اللوزي.

وخلال الفترة الماضية، تصدرت ياسمينا العبد تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض مشهد مميز يجمعها بالنجم ماجد الكدواني ضمن أحداث مسلسل "موضوع عائلي 3"، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد. العمل من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، ومحمد رضوان، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

أما على خشبة المسرح، فقد شاركت ياسمينا في مسرحية "بني آدم" إلى جانب النجم أحمد حلمي، حيث جسدت شخصية "زوبا". عُرضت المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، وشارك في بطولتها: أحمد حلمي، أسيل عمران، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، إيمان السيد، وعماد رشاد.

كما تألقت ياسمينا في حلقة "تفتيش مفاجئ" من مسلسل "ساعته وتاريخه"، والتي تناولت قضية الابتزاز الإلكتروني. ضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد داش، خالد كمال، أحمد أمين، ومايان السيد، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

على صعيد السينما، عُرض فيلم "سكر 2" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، وشارك في بطولته: ماجدة زكي، حلا الترك، ريهام الشنواني، معتز هشام، ومحمد ثروت، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر المهدي، حيث تدور أحداثه في إطار موسيقي استعراضي.

كما ظهرت ياسمينا في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، الذي عُرض على منصة نتفليكس، حيث أدت دور "زينة"، صديقة نادية، والتي تساعد علا في الترويج لمشروعها "Second Chance".