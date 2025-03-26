وداعًا للزحام أمام الشبابيك.. طرق سهلة لحجز تذاكر القطارات إلكترونيًا | تعرف عليها

في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وحرصًا من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل الخدمات للركاب، أعلنت الهيئة عن إتاحة عدة وسائل لحجز التذاكر والدفع الإلكتروني، بهدف تسهيل إجراءات السفر وتقليل الازدحام أمام شبابيك التذاكر.

طرق حجز التذاكر:

يمكن للمسافرين الحصول على تذاكر القطارات من خلال الوسائل التالية:

شبابيك التذاكر في جميع محطات السكك الحديدية.

الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط: اضغط هنا.

تطبيق الهاتف المحمول "Egyptian National Railways"، المتاح على Google Play وApp Store.

وكلاء البيع الإلكتروني المعتمدون، مثل: فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، وغيرهم.

الخدمة الصوتية لحجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة عبر:

1661 من الهاتف المحمول.

09000661 من أي خط أرضي.

(الحجز متاح حتى 15 يومًا قبل موعد السفر، وحتى قبل قيام القطار بساعة واحدة).

مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات، ويبلغ عددها 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

ماكينات الحجز الذاتي (TVM) المتوفرة في بعض المحطات الرئيسية.

طرق دفع قيمة التذاكر:

توفر الهيئة عدة وسائل دفع لتسهيل العملية على الركاب، وهي:

الدفع النقدي عبر شبابيك ومكاتب الحجز في جميع المحطات.

الدفع الإلكتروني عبر بطاقات (Visa & MasterCard) في شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية.

الدفع عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول باستخدام بطاقات الدفع (Visa & MasterCard).

الدفع النقدي أو الإلكتروني من خلال وكلاء البيع المعتمدين لدى الهيئة.

التطوير المستمر لخدمات السكك الحديدية

تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها تواصل جهودها لتطوير خدماتها والارتقاء بتجربة السفر عبر القطارات، تماشيًا مع اهتمام الدولة بهذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب سنويًا، مما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة.