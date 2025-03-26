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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 ودرجات الحرارة في العيد

مفاجأة| حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 مارس 2025.. ودرجات الحرارة في العيد
مفاجأة| حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 مارس 2025.. ودرجات الحرارة في العيد
ولاء خنيزي

أوضح بيان صادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، كما ذكر البيان أهم الظروف المناخية ودرجات الحرارة المتوقعة، وسنوضح خلال السطور التالية أهم ما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية.

طقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة في العيد 

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه سيسود اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 طقس حار نهارًا على كافة الأنحاء، بينما سيكون الطقس معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

جاء في البيان أيضًا أن هناك استمرارا في الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ وذلك بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 إلى يوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025.

نشاط الرياح

فيما يخص نشاط الرياح، سيكون هناك نشاط للرياح اليوم الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، أما يومي الخميس 27 مارس والجمعة 28 مارس سيكون هناك نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وقد تمتد إلى المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 

حالة البحرين

 ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى 2.25 متر، وسيكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر ستكون خفيفة إلى معتدلة وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 متر إلى 1.5 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 

  • القاهرة الكبرى: العظمى 33 والصغرى 21، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 26 كم/س، وستكون السحب مشمس.
  • الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 32 والصغرى 20، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.

-      السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 18، وستكون الرياح نشطة أحيانا ويصل سرعتها إلى 30 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.

  • السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 26 والصغرى 15، وستكون الرياح نشطة أحيانا ويصل سرعتها إلى 30 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر: العظمى 31 والصغرى 21، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 26 كم/س، وستكون السحب مشمس.
  •  شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 18، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 20 كم/س، وستكون السحب مشمس.
  • جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 21، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 20 كم/س، وستكون السحب مشمس.
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