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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سحور شركات السياحة يشهد حضور ضخم لقيادات القطاع والإعلام

سحور غرفة شركات السياحة
سحور غرفة شركات السياحة
محمد الاسكندرانى

نظمت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، حفل السحور السنوي ،بحضور العاملين في القطاع السياحي بوزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص وممثلي كافة الجهات المتعاونة مع مجلس إدارة الغرفة ورجال الصحافة والإعلام .

سحور غرفة شركات السياحة 

كان في استقبال الضيوف جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي حيث تناوب أعضاء المجلس الجلوس بين الضيوف والترحيب بهم وفتح حوارات ودية ومهنية مع الجميع.

شارك في حضور السحور عدد من قيادات ومسؤولي وزارة السياحة والآثار في مقدمتهم يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، وسامية سامي، مساعد الوزير المشرف على الإدارة المركزية للشركات بالوزارة، وأحمد يوسف القائم بأعمال رئيس هيئة تنشيط السياحة، واحمد نبيل معاون الوزير للطيران والترويج.

 كما حضر الحفل حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية وكذلك عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة السياحة والغرف الفرعية بالمحافظات المختلفة.

 واستهل الدكتور نادر الببلاوي، رئيس غرفة شركات السياحة، الحفل بكلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكدا حرص الغرفة على بذل كل الجهود الممكنة لخدمة أعضائها من شركات السياحة وتذليل أي عقبات تواجههم في سبيل أداء نشاطهم السياحي بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي وجذب المزيد من العملات الأجنبية لمصر.

وأكد الدكتور نادر الببلاوي، أن الحضور الكبير والمتنوع لحفل السحور يؤكد مدى الترابط والتنسيق بين مجلس إدارة الغرفة والجهات السياحية المختلفة بدءا من وزارة السياحة والآثار، موجها التهنئة إلي سامية سامي، لثقة الوزير والدولة والتجديد لها مساعدا للوزير ومشرفا على الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة .

وشدد رئيس غرفة شركات السياحة، على استمرار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المختلفة في الدولة لخدمة القطاع السياحي.

من جهته أعرب حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، عن سعادته بالحضور الكبير والمتنوع للسحور، مؤكدا على استمرار تعزيز وتطوير التعاون بين الاتحاد ووزارة السياحة والآثار والغرف السياحية الخمسة للنهوض بالقطاع السياحي.

غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السياحة السفر وزارة السياحة الدكتور نادر الببلاوي

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