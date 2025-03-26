وزير الأوقاف يُهدي الرئيس السيسي كتاب «الحق المبين» خلال احتفالية ليلة القدر

شهدت احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، حيث قام الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بإهداء الرئيس نسخة من كتابه الجديد "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين".

وأوضح الأزهري أن الكتاب يتناول تفنيد الشبهات التي يروج لها المتطرفون والجماعات الإرهابية، مؤكدًا أنه يمثل مرجعًا مهمًا في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الدين الإسلامي.

وقال الوزير إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر الفكر الوسطي المعتدل، ودعم العلماء والمفكرين في جهودهم لنشر الوعي الديني الصحيح بين أبناء الشعب المصري.

وأضاف أن هذه الليلة المباركة تمثل أعظم ليالي العام، حيث تتنزل الملائكة بالخير والرحمة والبركة، مستشهدًا بقوله تعالى: "تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ".