زيدان: توجيهات الرئيس بتفعيل البورصة السلعية تسهم في ضبط الأسواق

قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تفعيل البورصة السلعية، تأتي كخطوة محورية نحو تحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسواق، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، مشيراً إلى أن الاهتمام بتكامل الجهود الحكومية وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية يعكس رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي والصناعي، ويعزز من تنافسية المنتج المصري إقليمياً ودولياً.

وأكد زيدان، في بيان له، أن إنشاء وتفعيل البورصة السلعية المصرية يمثل نقلة نوعية في آليات تسعير وتداول السلع، حيث يساهم في تقليل التقلبات السعرية غير المبررة، ويضمن شفافية أكبر في تحديد الأسعار وفقاً لآليات العرض والطلب، مما يعود بالنفع على كل من المنتجين والمستهلكين.

وتابع: المزارع سيحصل على سعر عادل يعكس قيمة إنتاجه الفعلية، في حين سيجد المستهلك أسعاراً أكثر استقراراً بعيداً عن المضاربات العشوائية، مشيراً إلى أن هذا التوجه الحكومي المدعوم بتوجيهات القيادة السياسية يؤكد على إدراك الدولة لأهمية البنية التحتية للأسواق، وضرورة تعزيزها بآليات حديثة تواكب التطورات العالمية، بما يسهم في استدامة توفر السلع الاستراتيجية ويحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على السوق.

وأضاف زيدان، أن التنسيق مع جهاز مستقبل مصر وغيره من الجهات المعنية لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس حرص الدولة على إدارة الموارد بكفاءة، ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.