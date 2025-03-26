غرفة التكييفات .. إخماد حريق محدود داخل مدينة الإنتاج الإعلامي

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع داخل إحدى القنوات الفضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل داخل إحدى القنوات الفضائية في مدينة الانتاج الاعلامي، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم فرض طوق أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة.

تم محاصرة النيران والسيطرة عليها، ثم إجراء عملية التبريد، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن الحريق نشب داخل غرفة أجهزة التكييفات.

وتم تحرير المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.