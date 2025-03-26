قرار جمهوري بتعيين محمد حسين رئيسا لجامعة طنطا

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية، وذلك في إطار الحرص على دعم وتطوير منظومة التعليم العالي.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور محمد حسين محمود محمد، رئيسًا لجامعة طنطا.

• الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال، عميدًا لكلية التربية، جامعة طنطا.

• الدكتورة صفاء أحمد محمد شحاتة، عميدًا لكلية التربية، جامعة عين شمس.

• الدكتور أحمد محمد محمود قاسم، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة سوهاج.

• الدكتور مجدي عبده إبراهيم الحجري، عميدًا لكلية العلوم، جامعة حلوان.

• الدكتور إسماعيل إسماعيل يوسف أبو غنيمة، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة دمنهور.

• الدكتورة إيمان زكي موسى محمد، عميدًا لكلية التربية النوعية، جامعة المنيا.

• الدكتور محمد عبدالرؤوف عبدالرحمن الجوهري، عميدًا لكلية الآثار، جامعة الزقازيق.