برنامج خاص.. بيسيرو يجهز زيزو بعد العودة من معسكر المنتخب

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تفاصيل مشاركة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “بيسيرو يجهز أحمد زيزو ببرنامج خاص لمباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر”.

جلسة بييسرو

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة أمام سيراميكا مؤكداً أنها الخطوة قبل الأخيرة للتتويج بلقب بطولة كأس مصر.

وطالب بيسيرو الجميع بالتركيز الشديد وبذل أقصى جهد، وتنفيذ التعليمات المطلوبة خلال التدريبات .

وشرح المدير الفني العديد من الأمور الفنية والخططية في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

انتظام الدوليين

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، انتظام الخماسي الدولي، أحمد مصطفى "زيزو" ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة، ومحمد عواد، وحسام عبد المجيد، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في كأس مصر.