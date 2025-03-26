تدريب الزمالك اليوم.. عودة الجزيرى وانتظام الدوليين الـ6 ووصايا بيسيرو

شهد تدريب الزمالك اليوم العديد من الأخبار الهامة استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ويرصد صدى البلد فى التقرير التالى جميع أخبار تدريب الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا التى يديرها طاقم تحكيم أجنبى.

جلسة بييسرو

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة أمام سيراميكا مؤكداً أنها الخطوة قبل الأخيرة للتتويج بلقب بطولة كأس مصر.

وطالب بيسيرو الجميع بالتركيز الشديد وبذل أقصى جهد، وتنفيذ التعليمات المطلوبة خلال التدريبات .

وشرح المدير الفني العديد من الأمور الفنية والخططية في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

انتظام الدوليين

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، انتظام الخماسي الدولي، أحمد مصطفى "زيزو" ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة، ومحمد عواد، وحسام عبد المجيد، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في كأس مصر.

جاء ذلك عقب انتهاء الخماسي من المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وفي سياق متصل انتظم محمد السيد لاعب الوسط الصاعد في التدريبات الجماعية، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر للشباب في البطولة الدولية للمنتخبات الأولمبية التي أقيمت في قطر خلال الأيام الماضية.

برنامج زيزو



وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني، برنامجا تدريباً خاصاً للثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد السيد لاعبا الأبيض، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب، قبل استكمال المران داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

ولم يشارك "زيزو" ومحمد السيد في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بناء على قرار البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني، من أجل تجهيز الثنائي بالشكل الأمثل في ظل معاناتهما من الإرهاق بعد مشاركة الأول مع منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومشاركة الثاني في البطولة الدولية للمنتخبات الأولمبية التي أقيمت في قطر خلال الأيام الماضية.

عودة الجزيرى

وصل إلى القاهرة عصر اليوم الأربعاء، التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيداً للانتظام في تدريبات الأبيض، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

جاء ذلك عقب إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتي ليبيريا ومالاوي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ومن المقرر أن ينتظم الجزيري في تدريبات الزمالك غداً الخميس، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المرتقبة.

تأهيل شلبى

واصل مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وأدى شلبي مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الكرة أو الأدوات المخصصة، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، في ظل معاناة اللاعب من كدمة في الساق.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل من الناحية الطبية، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية مع الفريق.

تدريبات تأهيلية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة، تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني بشكل تدريجي في ظل اقتراب مواجهة سيراميكا كليوباترا.

و خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية في جزء من الملعب، شهدت مشاركة نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد ومحمد عواد بصورة طبيعية بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأول.

وخصص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، فقرة تدريبات خاصة بركلات الترجيح في نهاية المران.