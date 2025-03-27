اتوبيس "عنيك فى عنينا" الرمضاني يصل بخدماته فى مكافحة العمي إلى الوراق

واصل أتوبيس “عنيك فى عنينا” للحد من مسببات العمى الذي أطلقته مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني رحلاته الرمضانية بين محطاته الانسانية فى أيام الشهر الكريم فبهدف مشاركتهم مبكرا بيوم اليتيم وصل الاوتوبيس الى محطة رمضانية انسانية جديدة بتقديم خدمات المبادرة لمجموعات من الايتام وامهاتهم من ابناء منطقة الوراق بالجيزة من ضيوف مائدة صناع الخير اليومية وسط اجواء احتفالية تناسب الشهر الكريم .

شهدت محطة اتوبيس عنيك فى عنينا بمنطقة الوراق زيارة الدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة للاوتوبيس وتفقد خدماته .

وخلال تفقدها لاتوبيس عنيك فى عنينا استمعت نائبة المحافظ الى شرح تفصيلى حول فكرة اتوبيس عنيك فى عنينا التى تضمنتها خطط صناع الخير للتنمية بالتعاون مع احدى الشركات لمواصلة تنفيذ مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى خلال ايام الشهر المبارك بشكل مبتكر يناسب الاجواء الرمضانية ويستهدف نطاقات انسانية جديدة حيث وصل اتوبيس عنيك فى عننيا وعلى مدار ايام الشهر الكريم الى عدد من المحطات الانسانية منها دور ايتام ودور مسنين وموائد رحمن وعمال نظافة فى عدد من المحافظات وتكريم حفظة القران الكريم والاتيام وامهاتهم بتقديم خدمات عنيك فى عننيا من توقيع الكشف على العيون وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية واجراء العمليات الجراحية .

جودة الخدمات

واشادت نائبة محافظ الجيزة بجودة الخدمات التى تقدمها مبادرة عنيك فى عنينا واستهدافها تقديم خدمات طبية متكاملة فى مجال الحد من مسببات العمى وفى نفس الوقت خدمات مجانية تماما معربة عن سعادتها بتعاون اوركيديا للصناعات الدوائية مع صناع الخير فى ابتكار اليات عمل جديدة تستهدف دعم صحة العيون لمزيد من المواطنين فى الفترات القادمة .

و اكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير ان اتوبيس "عنيك فى عنينا" الرمضاني تم اطلاقه فى مرحلة جديدة ومبتكرة للتعاون المتواصل بين صناع الخير واوركيديا للصناعات الدوائية وكاحد اليات عمل مبادرة عنيك فى عنينا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء واشراف الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وضمن جهود المؤسسة لتنفيذ اهداف التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي فى مواصلة دعم الشرائح الاولى بالرعاية فى شهر رمضان المعظم ومضاعفة المستهدفات .

واضاف عبدالفتاح أن اتوبيس عنيك فى عنينا فى رمضان يأتى في إطار الدعم الذى نشرف بتقديمه لمرضى العيون في أنحاء الجمهورية من خلال تقديم خدمات تنظيم القوافل الطبية الموسعة للكشف على عيون أهالينا في قراهم والتشخيص المبكر لاحتياجاتهم من أدوية ونظارات طبية وجراحات عيون وتسليم النظارات وإجراء الجراحات المطلوبة كل ذلك بالمجان تماماً كذلك رفع كفاءة أقسام الرمد بالمستشفيات العامة والجامعية من خلال تزويدها بأحدث أجهزة التشخيص والتدخل الطبى لتمكينها من تقديم أفضل خدمة طبية لأكبر عدد ممكن من المرضى.

من جانبها اكدت الدكتورة شيماء صبري المشرف على فعاليات اتوبيس "عنيك فى عنينا" فى رمضان ان الاتوبيس فى زيارته لرواد مائدة صناع الخير الرمضانية بالوراق يكون قد توقف فى محطته الخامسة بعد ان زار احد قلاع صناعة الدواء فى مصر وقدم خدماته لعمال وفريق عمل اوركيديا ثم زار دار ايتام ارسم فرحة بمنطقة المقطم وقدم خدماته لابناء الدار وبعدها زار قرية نزلة الشوبك بالبدرشين وكرم حفظة القران الكريم بتقديم خدمات المبادرة لهم ثم انتقل شمالا الى محافظة الاسكندرية وقدم خدماته لرواد دار الهداية للمسنين وان الزيارة تتضمن تقديم الفحوصات الطبية والتوعية اللازمة للحفاظ على صحة العيون، وتاتى استمرارًا لجهود الحملة في دعم صحة البصر للمواطنين في جميع أنحاء مصر.