أحمد موسى: لأول في مصر سيتم تصنيع قضبان السكك الحديدية

زف الأعلامى أحمد موسى بشرى سارة للشعب المصرى بشأن توطين الصناعات الثقيلة فى الدولة المصرية.

واكد أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه لأول مرة سوف يتم تصنيع قطبان السكك الحديدة فى المصانع المصرى بمحافظة السويس.

بعد العيد

وأوضح الإعلامى أحمد موسى، أنه سيتم الإعلان على كافة التفاصيل خلال الفترة القادمة بعد العيد، معقبا:" الصناعات هتتطور ونصنع عربات القطارات والمترو فى مصر.

وأشار أحمد موسى، أن الدولة تشهد تطور كبير للغاية فى كافة القطاعات، وافريقيا قريبا ستعتمد على الصناعات المصرية بشكل كبير وعلى الشعب المصرى دعم ومساندة الدولة.