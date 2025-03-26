بث مباشر.. حلقة جديدة لبرنامج على مسئوليتى لـ أحمد موسى

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، وذلك اليوم الاربعاء الموافق 26 مارس 2025.

من المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم الاربعاء من «على مسئوليتي» عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

اخطاء حماس

وكان قال الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل استفادت من كل أخطاء حماس وقت تسليم الأسرى ودفعوا الثمن غاليا هم والشعب الفلسطيني.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن تل أبيب دمرت معظم السيارات التي ظهرت مع المقاومة.



وأكد أحمد موسى، أن مصر تتحدث بشكل واضح عن إعادة الإعمار، والذي يرتبط بوجود سلاح مع طرف واحد شرعي وهو السلطة الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني والمعترف بها دوليا.

وأردف: يا ريتهم الأشقاء كانوا سمعوا كلام الرئيس السادات ومكناش سمعنا عن 50 ألف قتيل و60 مليار لإعادة الحياة إلى القطاع وإعماره.

