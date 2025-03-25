أحمد موسى: مصر تتحدث عن إعادة الإعمار ووجود السلاح مع طرف واحد شرعي وهو السلطة الفلسطينية

كشف الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل استفادت من كل أخطاء حماس وقت تسليم الأسرى ودفعوا الثمن غاليا هم والشعب الفلسطيني.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن تل أبيب دمرت معظم السيارات التي ظهرت مع المقاومة.



وأكد أحمد موسى، أن مصر تتحدث بشكل واضح عن إعادة الإعمار، والذي يرتبط بوجود سلاح مع طرف واحد شرعي وهو السلطة الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني والمعترف بها دوليا.

وأردف: يا ريتهم الأشقاء كانوا سمعوا كلام الرئيس السادات ومكناش سمعنا عن 50 ألف قتيل و60 مليار لإعادة الحياة إلى القطاع وإعماره.

