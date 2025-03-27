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محلل رياضي: الأهلي أخطأ في إدارة ملف القمة وأهدى الدوري لبيراميدز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محلل رياضي: الأهلي أخطأ في إدارة ملف القمة وأهدى الدوري لبيراميدز

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

أكد رضا عبدالعال، محلل برنامج "البريمو"، أن النادي الأهلي أخطأ في إدارة ملف مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك، والتي كان مقررًا إقامتها يوم 11 مارس الماضي ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقال عبدالعال، خلال ظهوره في برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق: "من وجهة نظري، الأهلي تعامل بشكل خاطئ مع ملف مباراة القمة، بسبب اعتراضه على تعيين الحكم المصري محمود بسيوني بدلًا من إسناد المباراة لحكم أجنبي لإدارة القمة 130 بين قطبي الكرة المصرية".

وأضاف: "نادي الزمالك بعيد عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، والمنافسة أصبحت محصورة بين الأهلي وبيراميدز، خاصة بعد قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد عقوبات رابطة الأندية المحترفة في أزمة مباراة القمة".

وتابع عبدالعال: "قرار الأهلي بالانسحاب من مباراة القمة أمام الزمالك قد يكون السبب في إهداء لقب الدوري لبيراميدز هذا الموسم".

بيراميدز الاهلي الزمالك دورى نايل اخبار الرياضة رابطة الاندية

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