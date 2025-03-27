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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الحوثيون تكبدوا خسائر فادحة .. ويسعون للسلام

ترامب
ترامب
أحمد قاسم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جماعة الحوثي في اليمن تكبدت خسائر كبيرة نتيجة الضربات الأمريكية المستمرة، مشيرًا إلى أنهم يسعون الآن للسلام بسبب هذه الهجمات.

وخلال اجتماع في المكتب البيضاوي، قال ترامب: "الحوثيون يريدون السلام لأننا ضربناهم بقوة... لم يعودوا يريدون ذلك"، مؤكدًا أن القوات الأمريكية تنفذ ضربات يومية على مواقع الجماعة في اليمن، واصفًا العمليات بأنها "ناجحة للغاية".

ضربات جوية أمريكية على الحوثيين

وفي إطار التصعيد العسكري، نفذت مقاتلات أمريكية، مساء الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء وضواحيها، في إطار الرد الأمريكي على هجمات الجماعة التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وفي المقابل، أعلن عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، يوم الأحد الماضي، أن الحظر الذي تفرضه الجماعة على عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، تم توسيعه ليشمل السفن الأمريكية، ردًا على الغارات الأمريكية المكثفة التي استهدفت صنعاء و7 محافظات أخرى.

ووفق وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، أسفرت الضربات الأمريكية الأخيرة عن مقتل 53 شخصًا، بينهم 5 أطفال وامرأتان، بالإضافة إلى إصابة 98 آخرين، بينهم 18 طفلًا وامرأة.

  تسريب معلومات سرية 

وخلال حديثه للصحفيين، سُئل ترامب عن احتمال تسرب معلومات سرية حول العمليات الأمريكية في اليمن، لكنه رفض إعطاء ضمانات بعدم نشر معلومات حساسة، قائلًا: "لست متأكدًا، عليكم أن تسألوا من شارك في العملية".

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد البحر الأحمر تصعيدًا مستمرًا، حيث تتهم الولايات المتحدة إيران بدعم الحوثيين عسكريًا، بينما تؤكد الجماعة أنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة دعمًا للفلسطينيين في غزة.

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