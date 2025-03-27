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ترامب يحمّل مستشار الأمن القومي الأمريكي مسئولية تسريبات سيجنال
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يحمّل مستشار الأمن القومي الأمريكي مسئولية تسريبات سيجنال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية على مستشاره للأمن القومي، مايك والتز، في قضية تسريب خطط الهجوم الأمريكي على الحوثيين عبر تطبيق "سيجنال"، مؤكدًا أنه ليس له علاقة بالأمر، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وفي تصريحه، قال ترامب: "أعتقد أنه مايك، دائمًا ما ظننت أنه هو"، مشيرًا إلى أن مستشار الأمن القومي هو المسؤول عن الفضيحة. كما دافع عن وزير الدفاع بيت هيغسيث، قائلًا: "كيف يُقحم هيغسيث في الأمر؟ لا علاقة له به"، في محاولة لإبعاد الاتهامات عن أعضاء آخرين في إدارته.

البيت الأبيض يرد  

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن ستستمر، مشيرة إلى أن الضربات الأخيرة استهدفت عدداً من القادة الحوثيين وأسفرت عن تدمير منشآت القيادة والتحكم التابعة للجماعة.

وجاءت تصريحات ليفيت في إطار الرد على تداعيات تسريب خطط الهجوم الأمريكي بالخطأ في محادثة جماعية عبر تطبيق "سيجنال"، والتي ضمت صحفيًا بالخطأ، مما أثار موجة انتقادات في واشنطن ودعوات لعزل بعض المسؤولين عن الفريق الأمني.

في سياق متصل، ألقت ليفيت باللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن، معتبرة أن سياسته الضعيفة سمحت للحوثيين بتعزيز قوتهم، مما جعل إدارة ترامب الحالية تواجه تداعيات ذلك. وأضافت: "هذا ما تواجهه إدارة ترامب اليوم، ونحن نعمل على استعادة القوة الأمريكية".

يأتي هذا الجدل في وقت تصاعدت فيه العمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين، إذ شنت القوات الأمريكية غارات على عشرات الأهداف التابعة للجماعة، في محاولة لردع هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، والتي تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.

سيغنال تطبيق سيغنال تسريبات تسريبات سيغنال ترامب

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