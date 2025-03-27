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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشهابي يُكرم المشاركين والمُنظمين لفعاليات مهرجان دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

كرم  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جميع المشاركين والرعاة والمُنظمين لفاعليات النسخة الأولى من مهرجان دمياط والذي تم إقامته على مدار التسعة أيام الأولى من شهر نوفمبر ٢٠٢٤ ، وحظى برعاية وزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والثقافة و الشباب والرياضة و البترول.

 كما كرم أيضًا  عمرو عرنسة مدير المهرجان و الأستاذة مهيرة محمد مديرة الشركة المُنظمة للمهرجان، موجهًا الشكر لهم على ما قدموه من جهود وإنجازات حثيثة ساهمت فى تحقيق نجاحات كبيرة و إبراز المحافظة فى صورة جديدة "دمياط حاجة تانية " .

وأكد محافظ دمياط أن هذا النجاح لن يتحقق لولا تضافر جهود المحافظة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرًا إلى أن الدولة لم تتحمل أى تكاليف مالية بالنسخة الأولى، ولكن قناعات الجهات المشاركة بأهمية المهرجان لخدمة دمياط كان هو المحرك الأساسى لهذا النجاح، حيث أكد أن دمياط محظوظة بأبنائها وبشبابها وبحبهم الشديد لمحافظتهم الأمر الذى ساهم فى هذا النجاح .

وأعلن محافظ دمياط أن المهرجان سيتم تنظيمه سنوياً، ولفت إلى أن المحافظة بصدد الاستعداد لإطلاق النسخة الثانية، والتى سيتم الإعلان عن موعدها خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحقيق الأهداف الرامية نحو إبراز التراث الغنى للمحافظة، وتسليط الضوء على المقومات التى تتمتع بها على المستويات الثقافية والتاريخية والسياحية والصناعية والتجارية والتسويقية والمجتمعية والرياضية، وأيضًا الترويج للصناعات المختلفة ومعالمها السياحية والأثرية.

ودعا الدكتور أيمن الشهابي الجميع بالتكاتف للمشاركة بأفكارهم لاطلاق النسخة القادمة، مما يعزز تلك الأهداف والوصول بدمياط إلى المكانة التى تستحقها على الخريطة السياحية والتسويقية .

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