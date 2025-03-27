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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد عيد الفطر .. كتاب عمره 132 عام يكشف توقعات الشهور حتى 1500ه

الهلال
الهلال

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي كتابا يحمل عنوان “التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية”،  والذى يتضمن جداول تحدد بدايات الأشهر الهجرية ونهاياتها من السنة 1 هـ حتى 1500 هـ.

كتاب عمره 132عام يكشف موعد عيد الفطر 

ومن المتوقع وفقا لما جاء فى كتاب “التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية”،  أن يكون شهر رمضان لهذا العام 1446 هـ مكونًا من 30 يومًا، وأن يصادف عيد الفطر يوم الاثنين.

ماهي التوفيقات الإلهامية

ويعد كتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية عمل مرجعي ألفه محمد مختار باشا، وطُبع لأول مرة عام 1893 بالمطبعة الميرية ببولاق، مصر.

ويقدم الكتاب جداول دقيقة لمقارنة التواريخ بين التقويمات الهجرية، الميلادية (الإفرنكية)، والقبطية، مما يسهل على الباحثين والمهتمين فهم التوافق الزمني بينها.

ويرجع تاريخ نشر الكتاب إلى العام 1311 هـ الموافق عام 1893 م، ويقديم مقارنة السنين الهجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية، من السنة الأولى للهجرة إلى عام 1500 بعدها مُرتبة في جداول سنوية، وقد جعل الأشهر في كل سنة منها متناسقة على ما يقارن أول كل شهر عربي، وبإزاء كل شهر أهم الحوادث التاريخية التي وقعت فيه، وخصوصا الحوادث الإسلامية والمصرية، بحيث يصح أن يكون هذا الكتاب تقويمًا حسابيًّا يوميًّا، ومعجمًا تاريخيًّا لـ 1500 سنة هجرية.

موعد عيد الفطر 

ومن المقرر أن تتحرى معظم الدول هلال شهر شوال الذي يحدد موعد عيد الفطر عام 2025، يوم السبت 29 مارس حيث سيحدد رصد الهلال في الدول التي تعتمد على الرؤية الشرعية موعد عيد الفطر سواء كان الأحد (وعندها يكون رمضان 29 يوما) أو الاثنين (وعندها يكمل رمضان عدته 30 يوما).

وكان معهد البحوث الفلكية قال إن عيد الفطر سيكون يوم الأحد الموافق 30 مارس، حيث سيكون شهر رمضان 29 يوما فقط هذا العام.

وأوضح المعهد في بيان على صفحته على "فيسبوك" أن هلال شهر شوال سيولد ظهر يوم 29 رمضان الموافق 29 مارس 2025.

وأشار إلى أن الهلال سيظهر في سماء مدينة مكة السعودية لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس، فيما تتراوح مدة بقائه في محافظات مصر ما بين 9 إلى 12 دقيقة.

وتحدد دار الإفتاء موعد عيد الفطر وفق رؤية شرعية لهلال شوال، تعتمد فيها على لجان شرعية وعلمية لمتابعة الهلال في مناطق مختلفة بالبلاد.

موعد عيد الفطر عيد الفطر التوفيقات الإلهامية ماهي التوفيقات الإلهامية السنين الإفرنجية والقبطية

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