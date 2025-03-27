غرق غواصة سياحية في البحر الأحمر وإنقاذ 29 شخصًا وإصابة 9 آخرين بينهم حالات خطرة

شهدت مدينة الغردقة حادثًا مروعًا إثر غرق غواصة سياحية خلال إحدى الرحلات البحرية، مما أسفر عن إنقاذ 29 شخصًا من جنسيات مختلفة، وإصابة 9 آخرين، بينهم 4 في حالة خطرة.

استجابة فورية من الأجهزة المختصة

فور تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى أقرب نقطة من موقع الغرق لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

متابعة مستمرة وأسباب غير معلنة

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الجهات المعنية تتابع تطورات الحادث عن كثب، فيما لم يتم حتى الآن الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى غرق الغواصة.

لا تزال عمليات التحقيق مستمرة لمعرفة التفاصيل الكاملة للحادث وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السائحين والعاملين في قطاع السياحة البحرية.