مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس مجلس مدينة سفاجا بعيد الفطر

زار نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اللواء محمد صلاح، رئيس مجلس مدينة سفاجا، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

التهنئة بعيد الفطر المبارك

رافق صاحب النيافة خلال الزيارة الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، والقمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر، وراعي كنيسة القديس يوسف، بالغردقة.

وباسم أسرة الإيبارشية، قدم نيافة الأنبا عمانوئيل لسيادة اللواء خالص التهاني القلبية بعيد الفطر المبارك، معربًا عن الشكر والتقدير لكافة المجهودات المبذولة، من أجل تنمية وازدهار وجمال المدينة، وتسهيل احتياجات المواطنين.

ومن جانبه، عبر رئيس مجلس مدينة سفاجا عن ترحيبه وخالص شكره بهذه الزيارة، التي تعكس روح الإخاء والمحبة بين جموع المصريين.