القس أندريه زكي يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الفطر

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معبّرًا عن تهانيه لجميع أبناء الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية:

"يسرني أن أتقدم إلى فخامتكم، باسمي وباسم أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. نشكر الله على سلامة بلادنا، ونصلي أن يحفظ مصر وشعبها العظيم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على وطننا الغالي بالخير والمحبة والسلام، وأن يوفقكم لما فيه رفعة الوطن وتقدمه. وكل عام وأنتم بخير."

التهاني بعيد الفطر المبارك

كما بعث الدكتور القس أندريه زكي ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة المباركة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السادة والسيدات الوزراء والمحافظين في جميع أنحاء الجمهورية.