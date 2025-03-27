الوضع صعب.. الفنانة إيناس النجار حالتها حرجة بعد دخولها في غيبوبة

كشفت شقيقة الفنانة إيناس النجار عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها تعاني من التهاب حاد في المرارة، مما تسبب في دخولها في غيبوبة استمرت لأربعة أيام.

وأوضحت أن حالتها لم تشهد تحسنًا رغم تلقيها العلاج اللازم، حيث لا تزال تعاني من عدم القدرة على الحركة، مشيرةً إلى أن الأدوية لم تؤتِ ثمارها حتى الآن.

ووجهت شقيقة الفنانة نداءً إلى جمهورها ومحبيها بالدعاء لها، متمنيةً لها الشفاء العاجل، وسط حالة من القلق بين متابعيها.

يُذكر أن إيناس النجار تعد من الوجوه المعروفة في الوسط الفني، حيث شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، ولها قاعدة جماهيرية واسعة.