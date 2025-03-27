حل سؤال مدفع رمضان الحلقة 27 .. كم مرة وردت كلمة «بتتغري»؟

كم مرة وردت كلمة "بتتغري" في كلمات أغنية بتحلوي التي غناها الفنان محمد رمضان؟ هذا هو سؤال مسابقة مدفع رمضان الحلقة 27 على شاشة دي إم سي، لذا ازداد البحث عن حل مسابقة اليوم للفوز بالجائزة البالغ قيمتها 300 ألف جنيه.

إجابة سؤال مدفع رمضان الحلقة 27

سؤال مدفع رمضان الحلقة 27، هو نصًا «كم مرة ذكرت كلمة بتتغري في أغنية بتحلوي؟»، والإجابة الصحيحة هي 10 مرات.

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وشهدت الحلقة 27 من برنامج مدفع رمضان تفاعلًا كبيرًا من المشاهدين، وتصدرت مناقشات السؤال قوائم التريند على منصات مثل تويتر وإنستجرام، ما يعكس الشعبية الكبيرة للبرنامج وتأثيره القوي في شهر رمضان.

حل سؤال مدفع رمضان الحلقة 27 رمضان .. كم مرة وردت كلمة «بتتغري»؟

وحقق البرنامج نسبة مشاهدة مرتفعة، كما شارك الجمهور على نحو واسع في مناقشة الإجابة الصحيحة عبر الهاشتاجات المخصصة، ما ساعد على تعزيز مكانة البرنامج بوصفه واحدًا من أقوى العروض الرمضانية التي تجمع بين الترفيه والثقافة.

طريقة المشاركة في برنامج مدفع رمضان

لضمان فرصة الفوز، يمكن للمشاهدين إرسال إجابة سؤال مدفع رمضان الحلقة 27 عبر رسالة SMS إلى الرقم 2345، ليحصل الفائز على جائزة نقدية بقيمة 300 ألف جنيه مصري.

حل سؤال مدفع رمضان الحلقة 27 رمضان .. كم مرة وردت كلمة «بتتغري»؟

كما يمكن للمشاركين إرسال الإجابات عبر الصفحة الرسمية للفنان محمد رمضان، أو الصفحة الرسمية للبرنامج على منصات التواصل، وفي هذه الحالة، تكون الجائزة 100 ألف جنيه مصري.

مواعيد عرض برنامج مدفع رمضان

يُعرض برنامج مدفع رمضان يوميًا خلال شهر رمضان على قناة DMC العامة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.