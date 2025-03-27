وزير الخارجية الإيراني يعلن الرد على رسالة ترامب إلى طهران

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس أن الرد الرسمي لطهران على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تم إرساله عبر سلطنة عُمان.

وقال عراجقي في تصريح لوكالة الانباء الايرانية اليوم الخميس حول توقيت رد طهران على الرسالة المرسلة من دونالد ترامب: "تم إرسال الرد الرسمي لإيران على رسالة ترامب أمس الأربعاء ( الموافق 26 مارس 2025) بالطريقة المناسبة عبر سلطنة عُمان".

وأضاف الوزير الإيراني أن: "هذا الرد الرسمي يتضمن رسالة تم فيها شرح وجهات نظرنا بشكل كامل فيما يتعلق بالوضع الراهن ورسالة ترامب، وتم إبلاغ الطرف الآخر بها".

وأكد عراقجي أن "سياستنا لا تزال تقوم على عدم إجراء مفاوضات مباشرة في ظل سياسة الضغط الأقصى والتهديدات العسكرية، لكن المفاوضات غير المباشرة يمكن أن تستمر كما كانت في السابق".

وأشار عراجقي إلى أن "المفاوضات غير المباشرة جرت سواء في حكومة روحاني أو حكومة رئيسي.

وكان أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات قد وصل إلى طهران مساء الأربعاء (12 مارس 2025) على رأس وفد رسمي، حيث التقى بوزير الخارجية الإيراني وسلمه نص الرسالة الموجهة من دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أعلن في 7 مارس 2025 خلال مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" عن كتابة هذه الرسالة، مؤكداً أنها موجهة إلى المرشد الإيراني وتعبّر عن رغبة واشنطن في التفاوض مع ايران.