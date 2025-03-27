طرح جديد يشمل 400 ألف وحدة سكنية، هذا ما أعلن عنه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.

موعد طرح 400 ألف شقة

وزير الإسكان كشف في بيان، عن الجدول الزمني لطرح الوحدات الجديدة، إذ سيجري الطرح على مراحل لضمان سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ:

15 أبريل: بدء طرح 120 ألف شقة، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

15 مايو: فتح باب شراء كراسات الشروط لمتوسطي الدخل.

1 يونيو: بدء شراء كراسات الشروط للفئة متوسطة الدخل.

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تفاصيل الطرح والأسعار

وزارة الإسكان أفادت في البيان، بأن الطرح يشمل 261 ألف شقة، سيجري توفيرها من خلال بنك التعمير والإسكان، بالتنسيق وصندوق التنمية الحضارية، مع تحديد الأسعار وفق معايير تناسب مختلف الشرائح:

تتراوح أسعار المتر بين 10 آلاف و35 ألف جنيه، وفقًا للموقع ومستوى التشطيب.

سيجري الطرح على خمس مراحل، لضمان توزيع عادل وسرعة تنفيذ الإجراءات.

وعقد الوزير شريف الشربيني، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي ترمي إلى تطوير الريف المصري وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

400 ألف شقة .. موعد الطرح الجديد والأسعار والفئات المستهدفة

أهمية المشروعات وتأثيرها على المواطنين

أكد الوزير خلال الاجتماع أن مشروعات حياة كريمة تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بالقرى المستهدفة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أي تحديات تواجه التنفيذ، خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية.

تعزيز التصنيع المحلي في تنفيذ المشروعات

شدد الوزير على توجيهات القيادة السياسية بضرورة زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في تنفيذ المشروعات، إذ أصدر تعليمات واضحة لجميع الجهات التابعة للوزارة، بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي، لضمان سرعة التنفيذ وتوفير فرص عمل جديدة.

وناقش الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي، مع التركيز على:

متابعة توريد المهمات الكهروميكانيكية لضمان سير العمل وفق الجداول الزمنية.

تقييم أداء الشركات المنفذة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي شركة غير ملتزمة بالمعايير والجداول المحددة.

400 ألف شقة .. موعد الطرح الجديد والأسعار والفئات المستهدفة

التنسيق بين الجهات لضمان سرعة التنفيذ

استعرض وزير الإسكان تقارير المسؤولين بشأن التقدم المالي والفني للمشروعات، مع التشديد على أهمية التنسيق مع الجهات المشاركة لتسريع وتيرة العمل، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.