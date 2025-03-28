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انتحلوا صفة ضباط ..سقوط تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص لسرقتهم مشغولات ذهبية بالغربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انتحلوا صفة ضباط ..سقوط تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص لسرقتهم مشغولات ذهبية بالغربية

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية
الغربية أحمد علي

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من ضبط عصابة سطو مكونة من 4 أشخاص و انتحلوا صفة ضباط ورجال من الداخلية لسرقة مشغولات ذهبية بقيمة 4 مليون جنيه من أحد المحلات التجارية بسوق الصاغة بمدينة المحلة الكبرى وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

مشغولات ذهبية بقيمة 4 ملايين جنيه 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة العقيد محمد البرلسي حول ورود بلاغ من شرطة النجده من مالك أحد المحلات التجارية بسوق الصاغة وتعرضه للسرقة مشغولات ذهبية تزن 700 جرام بقيمة 4 مليون جنيه علي أيدي مجهولين .

تفاصيل الواقعة 


ونظرا لخطورة الواقعة اوصي مدير المباحث الجنائية اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف  العميد خالد عبد الفتاح رئيس مباحث المديرية وقاده العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجناة .
وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن الرائد محمد عيد رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة بالتعاون مع ضباط فرع البحث الجنائى وبالانتقال إلي موقع الحادث وتفريغ كاميرات مراقبة لرصد مرتكبي الواقعة .

ضبط المتهمين 


وافادت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص وضبطوا وبحوزتهم ملابسهم والمضبوطات حوالي 700 جرام من المشغولات الذهبية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة والسطو علي اخد المحلات التجارية بمنطقة الصاغة بمدينة المحلة .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

أمن الغربية سقوط تشكيل عصابي انتحلوا صفة ضباط المحلة الكبرى المشغولات 4 مليون جنيه

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