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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مرور 20 عاما على عرض الحلقة الأولى من مسلسل الدراما الطبية Grey’s Anatomy

بوستر المسلسل
بوستر المسلسل
نجلاء سليمان

مر 20 عاما على عرض الحلقة الأولى من مسلسل الدراما الطبية الشهير Grey’s Anatomy الذي يعرض منذ عام 2005 وتطرح منه مواسم جديدة حتى اليوم.

بدأ بث حلقات مسلسل Grey’s Anatomy يوم 27 مارس قبل عشرين عاما، وأصبح واحداً من أطول وأشهر وأنجح الأعمال الدرامية في التلفزيون الأمريكي، وحقق قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم.


 مسلسل Grey’s Anatomy من تأليف شوندا رايمز وتدور قصته حول مجموعة من الأطباء الجراحين، مع التركيز على تطورهم المهني والشخصي في مستشفى سياتل جريس.

المسلسل الذي بدأ ببطولة إيلين بومبيو في دور الدكتورة ميريديث جراي، شهد تغيرات كبيرة في طاقمه مع مرور السنوات، لكنه ظل محتفظًا بنجاحه بشكل مستمر.

وعلى مدار عقدين، قدم العمل لحظات درامية مؤثرة، من الحوادث الطبية الاستثنائية إلى العلاقات العاطفية المعقدة، والأحداث والعلاقات المتداخلة.

حصد مسلسل Grey’s Anatomy العديد من الجوائز منها جولدن جلوب كأفضل مسلسل درامي. كما ساهم في إطلاق مسيرة العديد من الممثلين، وأصبح مصدر إلهام للعديد من الإنتاجات الطبية الأخرى.

شارك في بطولة المسلسل العديد من الأبطال المشاهير الذين رحلوا على مدار مواسمه منهم  ساندرا أوه وباتريك ديمبسي، كاثرين هيجل وغيرهم.

وصل مسلسل Grey’s Anatomy إلى 20 موسمًا حتى عام 2024،  ويعرض على شبكة ABC واستمر في تحقيق النجاح لعقدين، حيث تجاوز حاجز 400 حلقة.

Grey’s anatomy مسلسلات أجنبية إيلين بومبيو

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