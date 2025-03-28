البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر: 7 لجان لاستطلاع الهلال والإفتاء تعلن الرؤية

يبحث كثير من المصريين عن موعد عيد الفطر 2025، حيث يتردد أنه سيأتي الأحد القادم أو الإثنين، رغم عدم إعلان رؤية هلال العيد حتي الآن .

وفى إطار ذلك قال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن العيد 1 شوال فلكياً سيكون الأحد.

أشار طه، في تصريحات تلفيزيونية وفقا لما نشر على صفحة معهد البحوث الفلكية، إلى أن الحسابات الفلكية لا يعتد بها، إلا بعد عرضها على فضيلة المفتى وهو من يعلن الرؤية الشرعية حسب الأبعاد الفقهية والشرعية.

موعد عيد الفطر 2025

وأضاف أن الحسابات الفلكية أثبتت صحتها لاسيما ظل التقدم التكنولوجي الحديث الذى أسهم في أن تكون نسبة الخطأ في الحسابات الفلكية صفر.

وأردف أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 رمضان أى أن الإقتران قد حدث بالفعل والهلال قد ولد .



واستطرد أن معهد الفلك يشارك عبر 7 لجان لاستطلاع الهلال بالتنسيق مع دار الافتاء التى ستعلن الرؤية الشرعية وموعد عيد الفطر المبارك 2025.

وتابع أن الهلال الجديد سيظل في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي باقي محافظات سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9: 12 دقيقة.