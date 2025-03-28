قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر 2025
وزير الري: مشروعات كبرى لخدمة المنظومة المائية وتحسين معيشة المزارعين
أمر غير محترم.. كوندي يهاجم رابطة الدوري الإسباني.. ماذا حدث؟
التضامن تفتتح معرض أعمال ومنتجات أبناء الجمعية المصرية لذوي التوحد
قبل العيد.. طريقة عمل البيتيفور بالخطوات
أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الجمعة 28 مارس
رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك
مطارات تايلاند تعلن تعليق الرحلات الجوية بسبب زلزال بقوة 7.7 ريختر
موعد أول أيام عيد الفطر.. دار الإفتاء تعلن رسميا رؤية هلال شوال بعد هذا التوقيت
نسبة الخطأ صفر.. البحوث الفلكية: الأحد أول أيام عيد الفطر 2025 في مصر
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 مارس 2025
جامعة القاهرة تعلن نتيجة المسابقة الطلابية السنوية لحفظ القرآن الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بدل السيارات.. شركة كبرى تتحول إلى تصنيع الاسكوتر الكهربائي

ريفيان ألو also
ريفيان ألو also
عزة عاطف

أعلنت شركة ريفيان، الناشئة في مجال السيارات الكهربائية، عن إطلاق شركتها الجديدة "ألو" (Also)، التي ستخصص لتصنيع الموتوسيكلات الكهربائية الصغيرة (الاسكوتر). 

يهدف هذا التحول إلى تقديم حلول مبتكرة للتنقل في المدن الكبرى، بعيدًا عن السيارات التقليدية. 

وبحسب تصريحات مسئولي الشركة، من المتوقع إطلاق أول منتج من "ألو" بحلول عام 2026.

التحول إلى “شركة موتوسيكلات”

يأتي هذا التحرك في إطار رؤية أوسع لمستقبل النقل، حيث تتوجه العديد من الشركات الكبرى نحو الابتكار في وسائل النقل الكهربائية الصغيرة (الاسكوتر)، مثل الدراجات البخارية الكهربائية. 

بينما كانت هذه الأفكار في السابق مقتصرة على التصاميم والنماذج الأولية، فإن شركة "ألو" من ريفيان تؤكد على إطلاق منتجات قابلة للشراء في المستقبل القريب، مما يشير إلى تحول ملموس في صناعة النقل.

انطلقت شركة "ألو" كبرنامج داخلي تحت مظلة ريفيان منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف، وبعد التقييم والنجاح في مراحلها الأولية، قررت ريفيان تحويلها إلى شركة مستقلة. 

ورغم أن التفاصيل الكاملة حول المنتجات التي ستصنع لم تُكشف بعد، أكد «كريس يو» رئيس الشركة، أن "ألو" ستتبع نفس النهج الرأسي والتقني الذي اعتمدته ريفيان في سياراتها، حيث ستجمع بين التصنيع الكهربائي والبرمجة المتطورة.

لا تتطلع "ألو" إلى تصنيع سيارات كهربائية صغيرة لتتنافس مع منتجات ريفيان الحالية، بل تركز على المركبات التي تعمل بسرعات منخفضة، مثل الدراجات الكهربائية والمركبات ذات العجلتين أو الثلاث عجلات. 

هذه المركبات ستكون أصغر حجمًا وأسهل في التصنيع، مما يتيح انتشارها بسرعة في المدن التي تبحث عن حلول تنقل مرنة وأكثر استدامة.

في إطار تمويل هذه الرؤية المستقبلية، حصلت "ألو" على تمويل قدره 105 مليون دولار من الجولة الثانية من التمويل بقيادة شركة رأس المال الاستثماري Eclipse. 

وهذا يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين في النمو المستدام لشركة جديدة تهدف إلى تغيير طرق التنقل في المستقبل.

شركة "ألو" من ريفيان تمثل خطوة هامة في الاتجاه نحو التنقل الذكي والمستدام في المدن الحديثة. 

مع خططها لإطلاق منتجات جديدة بحلول عام 2026، يبدو أن "ألو" ستلعب دورًا محوريًا في تغيير كيفية تنقل الناس داخل المدن الكبيرة بشكل يتجاوز مجرد امتلاك سيارة تقليدية.

ريفيان الاسكوتر الكهربائي السيارات الكهربائية السيارات المتنقلة سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعيد عيد الفطر

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر: 7 لجان لاستطلاع الهلال والإفتاء تعلن الرؤية

آخر جمعة من رمضان

آخر جمعة من رمضان .. 4 ركعات أوصى بها النبي تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

صورة أرشيفية

بعد تحقيقات مكثفة.. الأمن يلقي القبض على تيك توكر شهير بتهمة انتهاك الآداب العامة

الأرصاد الجوية - أرشيفية

ماتلبسش خفيف .. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

الأهلي

لجنة التخطيط بالأهلي توصي برحيل مدافع الفريق.. وكولر يرفض

بعد تطبيقها رسميا.. أسعار السلع التموينية في منحة شهر رمضان

بعد تطبيقها رسميا .. أسعار السلع التموينية في منحة شهر رمضان

صورة أرشيفية

متحدثا بالعربية.. ترامب يوجه رسالة للمسلمين عن صوم رمضان| فيديو

ترشيحاتنا

صلاة آخر جمعة من رمضان

صلاة في آخر جمعة من رمضان تكفر صلواتك الفائتة ولوالديك وأولادك

صلاة التراويح

موعد انتهاء صلاة التراويح في رمضان 2025

مفتي الهند في صورة تجمعه ود .المحرصاوي

مفتي الهند ينعي الدكتور محمد المحرصاوي: فقدنا عالما جليلا

بالصور

درة تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

درة
درة
درة

ارتفاع أسعار السيارات عالميا بسبب الرسوم الجمركية

ارتفاع أسعار السيارات
ارتفاع أسعار السيارات
ارتفاع أسعار السيارات

ماركات السيارات الأكثر تضررا من رسوم ترامب الجمركية

صناعة السيارات في أمريكا
صناعة السيارات في أمريكا
صناعة السيارات في أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد