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انخفاض طفيف في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الجمعة 28 مارس 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض طفيف في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الجمعة 28 مارس 2025

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
محمد صبيح

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 28 مارس 2025، تحركات طفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا، فيما تراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

الدولار الأمريكي: سجل سعر الشراء 50.515 جنيهًا بانخفاض 0.046 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.647 جنيهًا متراجعًا 0.014 جنيه.

اليورو- صورة أرشيفية

اليورو الأوروبي: بلغ سعر الشراء 54.637 جنيهًا متراجعًا 0.202 جنيه، وسجل سعر البيع 54.785 جنيهًا بانخفاض 0.167 جنيه.

الجنيه الإسترليني: استقر عند 65.396 جنيهًا للشراء بانخفاض 0.116 جنيه، بينما سجل 65.588 جنيهًا للبيع متراجعًا 0.094 جنيه.

الفرنك السويسري: سجل 57.24 جنيهًا للشراء بانخفاض 0.131 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 57.397 جنيهًا متراجعًا 0.127 جنيه.

أسعار العملات العربية اليوم:

الريال السعودي: سجل 13.466 جنيهًا للشراء بانخفاض 0.013 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.502 جنيهًا متراجعًا 0.004 جنيه.

الدينار الكويتي: بلغ سعر الشراء 163.79 جنيهًا بانخفاض 0.194 جنيه، بينما سجل سعر البيع 164.327 جنيهًا متراجعًا 0.088 جنيه.

الدرهم الإماراتي: استقر عند 13.752 جنيهًا للشراء بانخفاض 0.012 جنيه، وسجل 13.79 جنيهًا للبيع متراجعًا 0.004 جنيه.


تحليل حركة العملات

تأتي هذه التغيرات الطفيفة في أسعار الصرف وسط ترقب الأسواق لتطورات اقتصادية محلية وعالمية، حيث يراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية وتأثيراتها على سوق العملات، كما أن حالة العرض والطلب على العملات الأجنبية تظل من العوامل الرئيسية في تحديد الأسعار اليومية.

سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم اسعار العملات الأجنبية اليوم اسعار العملات العربية اليوم

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