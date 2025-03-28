بدر عبدالعاطي ونظيره السعودي يناقشان جهود تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن، وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره السعودي يناقشان هاتفيا جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى اتفاق 19 يناير وضمان تنفيذ مراحله الثلاث.



وبحث وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي جهود تنفيذ مقررات قمة القاهرة الطارئة والخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.



كما ناقشا وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي الموقف بالنسبة لعدد من الأزمات الإقليمية في منطقة البحر الأحمر والسودان والقرن الأفريقي، تم التوافق على أهمية استمرار التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة وتجنيب الإقليم مزيدا من التوترات.

