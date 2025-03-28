سيناريو رمضان صبحي يتكرر.. ديباي يشعل شجارا عنيفا بالوقوف على الكرة

فاز النجم الهولندي ممفيس ديباي بأول ألقابه مع كورينثيانز الليلة الماضية، بعد تعادله السلبي مع غريمه التقليدي بالميراس، ليُتوّج بلقب بطولة باوليستا.

جاء هذا التعادل بعد فوزه الحاسم في مباراة الذهاب قبل أسبوع ونصف بنتيجة 1-0، وتعد بطولة باوليستا مسابقة قصيرة تُقام بين يناير ونهاية مارس، ويتنافس فيها 16 فريقًا على اللقب.

ديباي يكرر لقطة رمضان صبحي

وتحولت الدقائق الأخيرة من المباراة إلى فوضى عارمة، حيث وقف ديباي على الكرة معيدًا للأذهاب لقطة رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق، الشهيرة أمام الزمالك.

وأشعل تصرف ديباي غضب لاعبي بالميراس الذين اندفعوا نحو المهاجم الهولندي للاشتباك معه، وعمت الفوضى أرجاء الملعب.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لـ مارتينيز لاعب كورينثيانز، ولومبا لاعب بالميراس، اللذين كانا على مقاعد البدلاء.

وإضافة إلى الفوضى، انفجرت الجماهير في ملعب نيو كيميكا أرينا بعدد كبير من الألعاب النارية والمفرقعات، مما أدى إلى انخفاض الرؤية بشكل كبير خلال الـ16 دقيقة من الوقت بدل الضائع.