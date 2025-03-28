هو ليه الرسالات السماوية بتنزل على الرجال فقط؟.. علي جمعة يجيب

وجهت إحدى الفتيات سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، تقول فيه (هو ليه الرسالات السماوية بتنزل على الرجال فقط؟

وأجاب علي جمعة، خلال برنامجه الرمضاني اليومي "نور الدين والدنيا"، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم ) منوها أنه لا توجد نبية من النساء.

وأشار إلى أن النبوة تقتضي الإمامة، والمرأة تؤم المرأة في الصلاة، ولكن لا تؤم الرجل في الصلاة.

وأوضح أن المرأة تكون خلف الرجال من أجل أنها لو داهمها الحيض انصرفت من الصلاة، فالرجال هم الذين لهم الإمامة فقط في الصلاة ولا تؤم إلا النساء، أما الرجال فيؤمون الرجال والنساء معا.

وأضاف أن الأنبياء لهم الإمامة والإمامة تشترط الذكورة، ومن هنا كان نزول الرسالات على الرجال فقط.

وأشار علي جمعة، أن مسألة نزول الوحي فيختلف عن الرسالات، منوها أن هناك نساء أوحي إليهن، مثل أم موسى لقوله تعالى (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ) والسيدة مريم { فتمثل لها بشرا سويا } .