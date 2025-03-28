عانى من تراكم المياه.. مفاجآت صادمة في قضية وفاة مارادونا

أصبحت أسباب وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا أكثر وضوحًا بعد انعقاد الجلسة السادسة من المحاكمة.

وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020، عن عمر ناهز 60 عاما، في عقار ريفي خاص شمال بوينس آيرس.

أسباب وفاة مارادونا

وكشف ماوريسيو كاسينيلي خبير التشريح الأرجنتيني، أمام المحكمة أمس الخميس، أن مارادونا كان لديه "قلب يزن أكثر من ضعف حجمه الطبيعي" ، وكان يعاني من مشاكل صحية من الرأس إلى القدمين، وتوفي بعد عذاب طويل استمر 12 ساعة .

وأوضح كاسينيلي، أن جسد مارادونا تراكم داخله أربعة لترات ونصف لتر من الماء في جسده، ثلاثة منها في بطنه.

وأكد كاسينيلي أن مارادونا كان ينبغي ألا يتلقى العلاج في المنزل، بل في المستشفى.

وأفادت وسائل إعلام محلية حضرت المحاكمة أن سبب الوفاة هو " وذمة رئوية حادة (تورم سببه احتباس كمية زائدة من السوائل) مع قصور في القلب.

ويخضع سبعة من العاملين في مجال الصحة للمحاكمة بتهمة القتل في قضية وفاة النجم الأرجنتيني.

وينفي المتهمون في المحاكمة التهم الموجهة إليهم، ولكن في حالة إدانتهم، قد يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 25 عاما.

وتستمر المحاكمة حتى منتصف يوليو المقبل، مع استدعاء أكثر من 190 شاهدا.