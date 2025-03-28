قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يكلف الموساد بالبحث عن دول توافق على استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة
غياب كورتوا.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس في الدوري الإسباني
أماكن التجمعات وحملات مرورية.. وزير الداخلية يراجع خطط تأمين احتفالات العيد| فيديو
نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث للجسم عند تناول اللوز مع التمر صباحا.. أضرار أكل الحلويات بكثرة خلال عيد الفطر
متى بشاي: معارض أهلاً بالعيد تعرض الكعك والبسكويت بأسعار مخفضة تصل إلى 30%
إعلان زواج تحت الماء.. عروسان يبدأن شهر العسل صحبة الأسماك
عفو رئاسى عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء
هل يحجب كسوف الشمس رؤية هلال عيد الفطر بمصر؟.. رئيس البحوث الفلكية يرد
جهود الدولة المصرية في التغذية الصحية السليمة ومكافحة التقزم للأطفال
أخبار التكنولوجيا | 3 وظائف لن يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي.. إيلون ماسك يدمج Grok AI في تطبيق تيليجرام
الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات
شوبير : نصف نهائي كأس مصر بدون الأهلي مالوش طعم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأدب الشعبي وفنونه.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

أصدرت وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «الأدب الشعبي وفنونه» للدكتور أحمد مرسي، أحد أبرز الباحثين في مجال الفولكلور والأدب الشعبي، ويعد هذا الإصدار إضافة قيمة إلى المكتبة العربية، حيث يتناول الكتاب تطور الدراسات المتعلقة بالأدب الشعبي في مصر، وأهميته في فهم الهوية الثقافية للمجتمع.

يشير الدكتور أحمد مرسي في مقدمة كتابه إلى التحولات التي شهدتها الدراسات الإنسانية في مصر خلال الثلاثين عامًا الماضية، مؤكدًا على أهمية التأصيل المنهجي لهذه الدراسات، وموازنة الواقع المحلي مع الاتجاهات العالمية في مجال الفولكلور.

ويشدد المؤلف على أن الوعي المتزايد بأهمية الفولكلور أدى إلى انتشار المصطلحات المرتبطة به، مثل "الفنون الشعبية" و"التراث الشعبي"، مما ساهم في ترسيخه كحقل دراسي مستقل في المؤسسات الأكاديمية المصرية.
يستعرض الكتاب تطور دراسة الفولكلور في مصر، بدءًا من إنشاء مركز الفنون الشعبية عام 1957، مرورًا بتأسيس كرسي الأستاذية في الأدب الشعبي بجامعة القاهرة عام 1960، بفضل جهود الدكتور عبد الحميد يونس، الذي كان أول أستاذ لهذا التخصص في الجامعات المصرية، كما يتناول الكتاب دور المعهد العالي للفنون الشعبية في أكاديمية الفنون، الذي تأسس لاحقًا لدعم الدراسات الفولكلورية وتأهيل الباحثين المتخصصين في هذا المجال.

على الرغم من الاهتمام المتزايد بالفولكلور، يسلط الكتاب الضوء على التحديات التي تواجه هذا المجال، حيث يشير المؤلف إلى سوء الفهم الذي يعاني منه الأدب الشعبي، إذ يربطه البعض بالمحتوى الهابط أو السطحي، وهو ما يعكس انفصالًا بين الفكر والسلوك في المجتمع. ويؤكد الدكتور مرسي أن الأدب الشعبي يمثل جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية، وينبغي التعامل معه بجدية لحفظه وتوثيقه للأجيال القادمة.

يهدف الكتاب إلى تحفيز القارئ على الاهتمام بتراثه الشعبي، من خلال تسجيل الأمثال والأغاني الشعبية والحكايات المتداولة، وإرسالها إلى المؤسسات المختصة، مثل المعهد العالي للفنون الشعبية أو كلية الآداب بجامعة القاهرة، للمساهمة في حفظ هذا التراث الثقافي، كما يدعو الكتاب إلى ضرورة التمييز بين الأدب الشعبي الأصيل والمحتوى المنحول الذي يسيء إلى هذا التراث ويشوه صورته.

في ختام الكتاب، يعبر المؤلف عن أمله في أن يكون هذا الإصدار مدخلًا يساعد القارئ على فهم قيم التراث الشعبي وأهميته في تحقيق التواصل الثقافي عبر الأجيال، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا الإرث هو مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات، لضمان استمرارية الثقافة الشعبية المصرية.

وزارة الثقافة المصرية الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين كتاب «الأدب الشعبي وفنونه دكتور أحمد مرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

رسمياً.. إعلان أول أيام عيد الفطر 2025 فلكيًا| الأحد أم الاثنين؟

هلال شوال

نسبة الخطأ صفر.. البحوث الفلكية: الأحد أول أيام عيد الفطر 2025 في مصر

موعد أول أيام عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر.. دار الإفتاء تعلن رسميا رؤية هلال شوال بعد هذا التوقيت

صورة أرشيفية

متحدثا بالعربية.. ترامب يوجه رسالة للمسلمين عن صوم رمضان| فيديو

الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وأمطار تضرب عدة محافظات اليوم

ياسمين عبد العزيز

شقيق ياسمين عبد العزيز لكريم فهمي: في رجالة لما تحب تصغر الست

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 28-3-2025

عيد الفطر المبارك

معهد الفلك: صلاة عيد الفطر بالقاهرة 6.13 والجيزة 6.12.. مواعيد كل المحافظات

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة

حفل تخرج الدفعة 49 بإكليريكية المحرق .. صور

القمص أيوب حكيم

وفاة كاهن من إيبارشية طموه.. والبابا تواضروس يقدم التعزية

صورة ارشيفية

الصحفيين توجه الدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية الجمعة 4 إبريل

بالصور

درة تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

درة
درة
درة

ارتفاع أسعار السيارات عالميا بسبب الرسوم الجمركية

ارتفاع أسعار السيارات
ارتفاع أسعار السيارات
ارتفاع أسعار السيارات

ماركات السيارات الأكثر تضررا من رسوم ترامب الجمركية

صناعة السيارات في أمريكا
صناعة السيارات في أمريكا
صناعة السيارات في أمريكا

فيديو

محمد الشقنقيرى

تهديدات بالحجارة.. الفنان محمد الشقنقيري في مواجهة الابتزاز

علامات ليلة القدر

علامات جديدة.. فلكي سعودي يثير الجدل حول ليلة القدر

إبراهيم الطوخي

تعليق صادم قبل وفاته| تعليق يدعو بموت إبراهيم الطوخي يُثير ضجة على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد