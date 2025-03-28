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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جوجل بيقول.. برنامج حبر سري الأكثر بحثا في رمضان

اسما ابراهيم
اسما ابراهيم
تقى الجيزاوي

تصدرت برنامج حبر سري أكثر البرامج رواجا طوال شهر رمضان و وفقا لإحصائيات محرك البحث العالمي "جوجل" فحظي البرنامج بنسبه بحث عاليه في مصر وعدد من الدول من بينها أيضا " المغرب و الإمارات و السعودية و الجزائر و الأردن بجانب تصدر البحث في عدد من الولايات بأمريكا و كندا ".

وتصدرت حلقات البرنامج طوال شهر رمضان ترندات مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد كبير من الفنانين الذين ظهروا بحلقات البرنامج طوال شهر رمضان من بينهم " أحمد السقا ' محسن جابر ' حسن الرداد ' صابرين ' طارق لطفي ' إياد نصار  داليا مصطفي وغيرهم "


برنامج حبر سري  اختتم أخر حلقاته أمس بحلقة المنتج والمخرج مجدي الهواري والتي  تقدمه أسما إبراهيم وعرض علي شاشتي القاهره والناس و CBC

اسما ابراهيم حبر سري برنامج حبر سري رمضان ٢٠٢٥

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