جوجل بيقول.. برنامج حبر سري الأكثر بحثا في رمضان

تصدرت برنامج حبر سري أكثر البرامج رواجا طوال شهر رمضان و وفقا لإحصائيات محرك البحث العالمي "جوجل" فحظي البرنامج بنسبه بحث عاليه في مصر وعدد من الدول من بينها أيضا " المغرب و الإمارات و السعودية و الجزائر و الأردن بجانب تصدر البحث في عدد من الولايات بأمريكا و كندا ".

وتصدرت حلقات البرنامج طوال شهر رمضان ترندات مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد كبير من الفنانين الذين ظهروا بحلقات البرنامج طوال شهر رمضان من بينهم " أحمد السقا ' محسن جابر ' حسن الرداد ' صابرين ' طارق لطفي ' إياد نصار داليا مصطفي وغيرهم "



برنامج حبر سري اختتم أخر حلقاته أمس بحلقة المنتج والمخرج مجدي الهواري والتي تقدمه أسما إبراهيم وعرض علي شاشتي القاهره والناس و CBC