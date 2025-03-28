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إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد واستمرار التحقيقات في حادث الغرق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد واستمرار التحقيقات في حادث الغرق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

قررت جهات التحقيق في الغردقة، مساء الجمعة، الإفراج عن قبطان الغواصة السياحية "سندباد"، التي تعرضت للغرق يوم الخميس، وذلك بعد استكمال جزء من التحقيقات المتعلقة بالواقعة.

الغواصة سندباد

إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد 

تواصل نيابة البحر الأحمر تحقيقاتها لليوم الثاني على التوالي، حيث استمعت إلى شهادات الناجين من أفراد الطاقم، الذين أدلوا بمعلومات حول الملابسات التي أدت إلى غرق الغواصة. كما طلبت النيابة مراجعة جميع الوثائق والتراخيص الخاصة بها، وجمعت كافة البيانات المتعلقة بالرحلة الأخيرة التي قامت بها الغواصة.

وقررت النيابة التحفظ على الغواصة، وتشكيل لجنة فنية تضم خبراء من التفتيش البحري لفحص الحطام، وتحديد الأسباب الفنية التي تسببت في غرقها. كما طلبت النيابة من الجهات المختصة تقديم تحريات إضافية بشأن الحادث.

وأكدت مصادر بحرية أن التحقيقات ستمتد لمراجعة سجل الصيانة الخاص بالغواصة، والتأكد من مدى التزامها بإجراءات الأمان والسلامة البحرية، وفقًا للمعايير الدولية.

وأظهرت الصور الأولية لحادث الغرق أن الغواصة لم تتحرك من منصتها، بل غرقت في مكانها بجوار الرصيف الذي تنطلق منه الرحلات، وذلك فور دخول الركاب إليها. فيما تواصل الجهات المعنية الاستماع إلى أقوال طاقم الغواصة والمهندسين والربان لكشف تفاصيل الحادث.

وكشف عدد من الناجين، من بينهم سياح أجانب، أن الغواصة لم تبحر، بل بدأت في الغرق فور دخول الركاب، حيث تسربت المياه بسرعة من فتحتين، ما أدى إلى امتلائها بالماء في وقت قياسي.

إحدى الناجيات، وهي طبيبة أطفال روسية تبلغ من العمر 38 عامًا، ذكرت أنها كانت برفقة زوجها وابنتيها خلال الرحلة، وتم إنقاذ الطفلتين ونقلهما إلى المستشفى، فيما فقدت زوجها البالغ من العمر 41 عامًا، وكان يعمل طبيب تخدير.

وأكدت القنصلية الروسية أن سبعة مواطنين روس، بينهم خمسة أطفال، لا يزالون يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الغردقة، مؤكدة أن حالاتهم مستقرة وفقًا لتقارير الأطباء.

ووجّه محافظ البحر الأحمر بالتنسيق مع السفارات والقنصليات لتقديم كافة التسهيلات للمصابين، واستخراج الوثائق المطلوبة، مثنيًا على سرعة استجابة فرق الإنقاذ.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الغواصة كانت تمتلك ترخيصًا ساري المفعول، وأن قائدها حاصل على المؤهلات اللازمة من أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما أنها تعود ملكيتها إلى أحد المستثمرين المصريين.

وتُعد "سندباد" واحدة من الغواصات السياحية العاملة في البحر الأحمر، حيث توفر تجربة فريدة لاستكشاف الشعاب المرجانية والحياة البحرية، ضمن أسطول يضم 14 غواصة مماثلة حول العالم.

البحر الأحمر الغردقة مرسى علم الشعاب المرجانية غرق غواصة

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