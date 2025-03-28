الخارجية: مصر تدين الهجوم الإرهابي على المناطق الحدودية النيجيرية الكاميرونية

أصدرت وزارة الخارجية بيانا أدانت فيه الهجوم الإرهابي الذي وقع في المناطق الحدودية النيجيرية الكاميرونية.

وقالت وزارة الخارجية إن "مصر تدين الهجوم الارهابى الذي استهدف قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات في المناطق الحدودية النيجيرية الكاميرونية".

وأضاف البيان "تدين جمهورية مصر العربية الهجوم الارهابي الغاشم الذى استهدف أحد مواقع قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات التابعة لمفوضية حوض بحيرة تشاد في المناطق الحدودية النيجيرية الكاميرونية، والذي أسفر عن مقتل اثنى عشر جندياً من الجيش الكاميروني وإصابة عدد من الضحايا".

وأعربت مصر، حكومة وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكاميرون، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المشين، متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.