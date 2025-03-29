مصطفى بكري يهاجم نتنياهو.. الشعب الفلسطيني يريد الحياة ويرفض الموت.. سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة| أهم أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بكري: مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين ولن تخضع للضغوط

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع الحامي للأمن القومي، مشددًا على أن الشعب المصري يقف دائمًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤمنًا بدورها في حماية البلاد من التهديدات والمخاطر.



أكثر من 20 غارة للاحتلال استهدفت بلدات الجنوب اللبناني

قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، إن هناك أكثر من 20 غارة للاحتلال استهدفت بلدات الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم.



أحمد الشرع: سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودها الجنوبية

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية يمثل تهديدًا مستمرًا للسلام والأمن الإقليمي، مشيرًا إلى انتهاكات متكررة للسيادة السورية، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".



الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر وتحذيرات الأرصاد الجوية عن الطقس.



باحث: الشعب الفلسطيني يريد الحياة ويرفض الموت

قال الدكتور شفيق التلولي، باحث سياسي فلسطيني، إنّ الحراك الشعبي الكبير في غزة رفضا للعدوان الإسرائيلي وتعبيرا عن تمسك الفلسطينيين بأرضهم يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، سواء عبر التعبير السلمي أو من خلال مظاهر الاحتجاج التي تؤكد تشبثهم بأرضهم.



مفتي الجمهورية: تدمير البيئة ظلم للأجيال القادمة واعتداء على حقوق الآخرين

حذّر الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، من خطورة الإضرار بالبيئة دون مبرر، مؤكدًا أن الإسلام يعتبر الاعتداء على البيئة ظلمًا للآخرين وخرقًا لحقوق الأجيال القادمة، مشددًا على أن الحفاظ على الطبيعة مسؤولية دينية وأخلاقية.



اكتشف المقلب واستفزه| سليمان عيد يسخر من حسن عسيري

حل الفنان الكوميدي سليمان عيد ، ضيفا على الإعلامي حسن عسيري، ببرنامج المقالب "بروود كاست مع حسن عسيري"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



أوكرانيا تتسلم حزمًا دفاعية جديدة.. وزيلينسكي يؤكد سريان العقوبات ضد روسيا

‎أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن تلقي أوكرانيا حزمًا دفاعية جديدة من حلفائها، بما في ذلك حزمة مساعدات فرنسية بقيمة ملياري يورو، في إطار تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية لمواجهة العدوان الروسي، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.



دبلوماسي فلسطيني سابق: بريطانيا وفرنسا تتجهان لإصدار قرار بمجلس الأمن للضغط على نتنياهو

قال الدكتور ممدوح جبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إنّ الجلسة التي دعت إليها بريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن لفرض هدنة إنسانية في غزة قبيل عيد الفطر، قد لا تنجح بسبب الموقف الأمريكي المؤيد لإسرائيل، لافتًا، إلى أن بريطانيا وفرنسا تتجهان لإصدار قرار في مجلس الأمن للضغط على نتنياهو.

مصطفى بكري: نتنياهو مجـ رم حرب ويسعى لتغيير الشرق الأوسط

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى تصريحاته حول "إيجاد شرق أوسط جديد"، وهو ما يعكس نواياه التوسعية على حساب حقوق الفلسطينيين.